В Пермском крае появится единая справочная по наличию лекарств в аптеках

В аптеках Прикамья есть недостаток лекарственных препаратов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О наличии лекарств в Пермском крае можно будет узнать по единой справочной. О ее создании распорядился губернатор Дмитрий Махонин. Сегодня прошло совещание с аптечными сетями региона, на котором обсуждалась нехватка лекарств в регионе.

Предполагается, что единое справочное окно по наличию антибиотиков, противовирусных препаратов и иммуномодуляторов заработает в Прикамье в течение недели.

На совещании присутствовала и начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева, она отметила, что в регионе сейчас действительно наблюдается повышенный спрос на препараты, которые используются для профилактики и лечения вирусной инфекции.

«До сентября этого года противовирусные и антибактериальные препараты имелись в аптечных сетях в достаточном количестве, что составляло в среднем 3-месячный запас. Начиная с октября в Пермском крае зафиксирован ажиотажный спрос на эти виды препаратов. Это связано как с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, так и с распространением новой коронавирусной инфекции, увеличением контактных лиц, которым требуется медикаментозная профилактика. Если в прошлом году запасов, имеющихся сейчас, хватало на 3 месяца, то в текущей ситуации их хватит максимум на 2 недели», - сказала Струева.

Представители аптечных сетей отметили, что есть и задержка поставок препаратов на склады от производителей. Это связано с новым механизмом маркировки лекарств, который только вводится на территории всей страны. Аналогичные проблемы испытывают аптечные сети по всей стране. Также небольшие задержки поставок связаны и с ограниченными мощностями заводов – спрос выше возможностей производителей.

По итогам совещания губернатор Дмитрий Махонин акцентировал внимание представителей аптечных сетей на необходимость объединения усилий в борьбе с коронавирусом. «Сейчас у жителей повышенный спрос на лекарственные препараты. Поэтому прошу отнестись с пониманием и контролировать уровень цен на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых», - отметил глава Пермского края.