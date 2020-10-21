В выходные в Перми больше сотни домов останутся без воды

Воду отключат на сутки в части Индустриального района.

В ближайшие выходные, с 24 по 25 октября, отключат холодное водоснабжение в части Индустриального района. Планово-ремонтные работы будут вести по улице Карпинского, 93. Воду отключат 24 октября в 15.00 и подадут через сутки, об этом сообщает компания «Новогор-Прикамье».

Запастись водой стоит жителям следующих домов:

Свиязева, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 25, 26, 26А, 2А, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58, 8

Засулич, 42, 43, 44, 46, 46А, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А

Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19А, 29, 33, 6, 8

Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21

Карпинского, 100, 100А, 101, 101А, 101Б, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 93, 96, 97, 97А, 98, 99

Глинки, 1, 10, 11, 11А, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Беляева, 59, 8

Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 54, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82

Власова, 15

Норильская, 11, 13, 13/1, 13А, 15, 2АА, 6, 7, 8, 9, 9А

Разведчиков, 25

Ремонтная 1-Я, 3

Рязанская, 103, 105, 11, 13, 17, 19, 19А, 3, 5, 7, 9

Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А

Советской Армии, 101А, 33/1, 33/2

Сталеваров, 36

Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Чердынская, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 5, 6, 7А