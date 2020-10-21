В Пермском крае за сутки с COVID-19 скончались 9 человек

За сутки в Прикамье скончались 9 пациентов с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за сутки выявили 132 случая коронавирусной инфекции. Таких цифр в регионе по числу заболевших Covid еще не было. С каждым днем их становится только больше. Стабильный рост отмечается, к сожалению, среди умерших. По данным Минздрава Пермского края, за минувшие сутки с коронавирусом умерли 9 человек. Днем ранее их было 8.

На заседании правительства Пермского края глава региона и министры обсудили непростую ситуацию с коронавирусом, которая сейчас складывается в регионе. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что медицинская сфера испытывает большое напряжение.

В аптеках есть проблемы с медикаментами, а для больных коронавирусом развернут еще сотни коек, в том числе для этого могут быть задействованы и санатории.