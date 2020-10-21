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Общество

Как в пандемию коронавируса получить социальную поддержку в Прикамье

Достаточно позвонить по телефону скорой социальной помощи, который работает круглосуточно
Даниил Паньков
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За время самоизоляции соцучастковые совершили более 15 тыс посещений для оказания помощи пожилым людям

За время самоизоляции соцучастковые совершили более 15 тыс посещений для оказания помощи пожилым людям

Фото: архив "КП"

В Пермском крае работает служба социальной помощи, которая призвана помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Если человеку нужна консультация, то ему подсказывают, куда и как обратиться для решения его вопроса. Если требуется более детальное рассмотрение и дальнейшая поддержка, то подключаются другие службы.

Например, человеку нужно принести продукты домой, но он не может выйти из дома по состоянию здоровья. Тогда диспетчеры передают запрос волонтерам. В случае, когда требуется более серьезная помощь, заявку отдают в работу социальным участковым.

- Чаще всего жители Прикамья обращаются с вопросами вызова врача или скорой помощи на дом, оформления и назначения социальных выплат, передачи реквизитов карты «Мир», поиска контактов соцзащиты или своего социального участкового, помощи волонтеров, оформления надомного обслуживания и другие вопросы. — сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Пермского края.

За время самоизоляции соцучастковые совершили более 15 тыс посещений для оказания помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Волонтеры доставили свыше 80 тыс. продуктовых наборов и лекарств.

Круглосуточные телефоны скорой социальной помощи:

· 129 (для стационарного телефона);

· 8 800 100 83 05 (для мобильного телефона)