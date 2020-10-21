Из 100 тысяч работников заводов в Прикамье пока только 7 тысяч ушли на «удаленку»

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В связи с ростом в регионе заболеваемости коронавирусом губернатор Прикамья уже призывал руководителей предприятий по возможности переводить людей на удаленный режим работы.

О том, как отреагировал бизнес на этот призыв, сообщил на заседании краевого кабинета министров заместитель председателя краевого правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

- Из 100 тысяч работников тех предприятий, монитринг по которым проводит Минторг, на удаленку переведены 7 тысяч работающих. Мы разослали руководителям письма с предложением активизировать этот процесс.

- Мы договаривались с бизнесом, с предприятиями, что часть персонала будет переведена на удаленку, что будет еще больше усилен термометрический контроль на проходных, - напомнил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. - В ближайшее время мы планируем провести с представителями бизнеса полномасштабное совещание и обсудить, какие еще меры мы можем предпринять.