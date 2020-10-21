Тем, кто болеет коронавирусом дома, в Прикамье собираются выдавать бесплатные лекарства

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- Надо рассмотреть возможность бесплатной выдачи лекарств людям, которые находятся на домашнем лечении. Нужно увеличить скорость тестирования, для этого ведустся переговоры с крупными предприятиями о приобретении лабораторного оборудования. Надо обсудить режим функционирования кинотеатров, театров и музеев, но при этом не вводить тотальные ограничения, поскольку люди от них достаточно устали.

По словам Дмитрия Махонина, оперативней должно стать и оповещение прикамцев об итогах медицинских анализов на коронавирус. Результаты тестов теперь будут приходить пациентам прямо на смартфон.

- Мы наладили СМС-рассылку результатов лабораторных исследований, это должно повысить оперативность информирования и снизить нагрузку на колл-центра и регистратуры поликлиник, - сообщил глава Прикамья. - Со стороны министерства информационного развития надо побыстрей развернуть и наладить работу колл-центров и помочь коллегам из Минздрава.