Глава Прикамья Дмитрий Махонин рассчитывает, что проблема с нехваткой в аптеках лекарств для лечения коронавируса решится в ближайшие дни

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- У нас есть определенное и обоснованное недовольство в обществе по обеспечению лекарствами для лечения COVID-19, - признал на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин. - С точки зрения лекарственного обеспечения проблема, к сожалению, действительно, есть. О сложностях мы проинформировали федеральное правительство. Со своей стороны сейчас лично занимаюсь вопросами поставки лекарственных препаратов в наши аптеки, мы обсудим эту проблему с аптечными сетями. Рассчитываю, что в самые ближайшие дни нехватку препаратов мы «закроем».

Дмитрий Махонин рассказал, что в регион должно поступить дополнительное оборудование для выявления и лечения коронавируса.

- Мы продолжаем закупать необходимое медицинское оборудование, - проинформировал он. - В регион поступает достаточно большое количество аппаратов ИВЛ. Поставлена задача ускорить работу Минздрава и министерства по закупкам для приобретения компьютерных томографов. Они нам в любом случае пригодятся и впоследствии.