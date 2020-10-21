В Перми за два дня произошло три аварии с участием автобусов, пострадали пассажиры

В одном из ДТП с участием автобуса пострадали два пассажира. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Перми 20 и 21 октября на дорогах Перми случилось три аварии с участием пассажирских автобусов.

20 октября в 7 утра на Восточном обходе в районе поворота на микрорайон Чусовской водозабор врезались автобус маршрута № 48 и легковой автомобиль. В автобусе пострадали два пассажира, 32-летний и 23-летний мужчины. На место ДТП приехала «скорая», медики осмотрели пострадавших и назначили им амбулаторное лечение. Также травмы получил и водитель легковушки.

В это же день ДТП произошло на улице Якутская, в районе остановки Героя Лядова. Там столкнулся автобус маршрута № 7Т и 3 автомобиля. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

21 октября в районе дома 112 по улице Уральская столкнулись автобус № 77 и легковой автомобиль. Пострадал пассажир авто, 35-летний мужчина.