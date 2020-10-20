Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Проверка знаний проводилась в учреждениях ГУФСИН России на территории всего Пермского края. Ограничений по возрасту не было, так что поучаствовать смогли все желающие. В написании диктанта приняли участие 446 человек.

Мероприятие проводилось раздельно по отрядам в учебных классах в школах при колониях и комнатах для проведения воспитательной работы с осужденными. Текст диктовали педагоги школ, работающих на территории учреждений. Также активное участие в проведении диктанта принимали сотрудники воспитательных служб колоний.

Как отмечают организаторы мероприятия, некоторые из осужденных впервые приняли участие в данной акции, а кто-то проверяет уровень своих знаний ежегодно. Для большинства осужденных - это прекрасная возможность вспомнить правила орфографии и пунктуации, обогатить свои знания.

- Многие осужденные высказали желание обязательно принять участие в данной акции и в следующем году — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.

Справка:

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая проводится еще с 2004 года. Основной целью Тотального диктанта является популяризация изучения русского языка, формирование грамотности, повышение уровня знания путем разбора допущенных ошибок, предоставление всем желающим возможности проверить свои знания.

В этом году в акции участвовали более 600 городов с шести континентов планеты, а автором текста для диктанта стал известный отечественный писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Специально для акции он подготовил четыре части текста, посвящённого основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому.