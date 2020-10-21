В Пермском крае осудили мужчину, который поджог детскую коляску, из-за которой едва не сгорел многоквартирный дом

Мужчина, обидевшись на своего приятеля, пытался сжечь многоквартирный дом. Фото: архив "КП"

В Ильинском районе на скамье подсудимых оказался местный житель. Его обвиняли в попытке уничтожения имущества путем поджога.

Следователи выяснили, что в конце декабря 2019 года мужчина пришел в гости к своему знакомому. Они распивали спиртное и во время застолья между ними произошла ссора. Тогда обиженный мужчина решил сжечь восьмиквартирный дом, в котором живет его друг. Он спустился на первый этаж, на лестничной площадке заметил детскую коляску и поджог ее зажигалкой. Дождался, пока огонь разгорится и убежал.

Жители дома заметили пожар и сами потушили его. Они написали заявление в полицию. Стражи порядка задержали вредителя.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.