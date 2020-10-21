Девушку осудили Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Краснокамский городской суд признал местную жительницу виновной в покушении на мошенничество при получении выплат. Обвиняемой удалось обвести вокруг пальца сотрудников ЗАГСа и Пенсионного фонда.

С помощью фиктивной справки о домашних родах осужденная получила в ЗАГСе свидетельство о рождении «второго» ребенка, а в отделении пенсионного фонда - сертификат на материнский капитал, который не смогла обналичить по независящим от нее обстоятельствам.

Помимо этого, в течение нескольких месяцев получала на несуществующего младенца социальные выплаты из Пенсионного фонда на общую сумму 25 000 рублей.

- Сотрудники ОЭБиПК своевременно направили в Пенсионный фонд информацию о возможном предоставлении недостоверных сведений о факте рождения ребенка - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Ложь девушки раскрылась, она была задержана стражами порядка.

Девушке было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц условно, с испытательным сроком в 2 года.

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