Пьяный водитель Lexus без прав погубил пассажира в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург

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Житель Первоуральска, города в Свердловской области, 24 ноября прошлого года выпил с друзьями. Затем, несмотря на то, что он был пьян и ранее лишен водительских прав, мужчина взял ключи от автомобиля Lexus LX 570 без разрешения собственника машины, усадил в салон семь пассажиров и выехал на трассу Екатеринбург-Пермь.

На магистрали разогнавшийся Lexus врезался в двигавшуюся впереди фуру Scania с полуприцепом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате ДТП один из пассажиров Lexus в этот же день от полученных травм скончался в больнице. Еще одному пассажиру были причинены тяжелые телесные повреждения.

Городской суд Первоуральска приговорил мужчину к четырем годам и десяти дням заключения в колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на три года.