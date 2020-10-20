Фото: поисковой отряд "ЛизаАлерт"

Пропавшего в Перми 27-летнего Владислава нашли погибшим. Об этом корреспонденту "КП" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, вечером 18 сентября Владислав ушел из МСЧ №6 в Орджоникидзевском районе и исчез. Больше месяца пропавшего искали волонтеры, полицейские и неравнодушные пермяки.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что Владислава нашли погибшим на улице в Орджоникидзевском районе.

- Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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