Открываются зимние рейсы из Перми в Симферополь

Фото: Международный аэропорт Симферополь.

С 14 ноября будут открыты прямые авиарейсы из Перми до Симферополя. В предыдущие годы слетать зимой в Крым можно было только с пересадками.

- Из Перми лайнеры будут вылетать по средам и воскресеньям, обратно - по средам и субботам. Рейсы продлятся до 24 марта, - сообщила пресс-служба аэропорта Симферополь.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind на «Боингах-737».

Вылеты из Перми в 17.15, прилет в Симферополь – в 18.35 по крымскому времени.

Стоимость билетов в одном направлении начинается от 3181 рублей. Но в период новогодних каникул цены вырастут более чем в два раза.

Ранее мы писали, что самолеты компании Nordwind Airlines не будут летать из Перми в Баку. Перевозчик планировал осуществлять в этом направлении рейсы два раза в неделю, но, как сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта отказался от допуска.