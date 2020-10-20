- Фото: Василий Вахрин

Супруги Ирина и Андрей Т. проживали в общежитии в Краснокамске с малолетней общей дочерью. Они нередко выпивали, и в семье происходили ссоры на бытовой почве, часто доходившие до рукоприкладства.

В один из таких дней выпивший муж повел себя агрессивно, за что получил удар от супруги браншами ножниц в область грудной клетки. Вскоре потерпевший скончался от острой массивной кровопотери.

- Женщину признали виновной по статье "Убийство" и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима — сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда.