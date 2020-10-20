На пожаре в пятиэтажке Перми погиб мужчина

Пожар случился около 22 часов на улице Геологов. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми 19 октября случился пожар на улице Геологов. Горела квартира на последнем этаже пятиэтажки. Пожарным позвонили соседи. Прибывшие на место огнеборцы вывели с верхних этажей 11 человек, среди них - 2 детей. В квартире, где случился пожар, они нашли мужчину без сознания, пожарные вынесли его, но 42-летний хозяин квартиры скончался до приезда «скорой».

В комнате горели вещи, пожар был потушен. По информации источника, владеющей информацией, его причиной могла стать неосторожность при курении.