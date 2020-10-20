Chery Тiggo 8: несколько важных причин, чтобы выбрать китайский кроссовер

На нем можно путешествовать всей семьей Фото: архив "КП"

В поездку на природу мы собирались компанией – шесть человек. «Хм, неудобно, - проговорил кто-то. – Придется две машины брать». «В одну влезем и без проблем», - ответил ему владелец нового флагманского кроссовера Chery Тiggo 8.

И в самом деле, мало того, что автомобиль без проблем доехал по проселочной дороге до облюбованной поляны в лесу, Chery Тiggo-8 оказался семиместным, то есть вся большая компания свободно разместилась в его салоне. Кресла мягкие и удобные, спина за время поездки совсем не устала. На российском рынке Chery Тiggo-8 появился в марте 2020 года. Практически сразу его начал продавать и в Перми официальный дилер китайской марки Chery «Альфа-гарант».

Пермяки быстро оценили новый автомобиль. Закрытие границ сделало более популярными путешествия по России. Поэтому вместительный и проходимый кроссовер начал пользоваться спросом. На нем можно путешествовать всей семьей. Про семь мест я уже говорила. А еще задние сидения складываются в ровные диваны, так что в дальнюю поездку можно не брать с собой палатку и не останавливаться в придорожных мотелях, а с комфортом расположиться в собственной машине.

Впереди холода, но это не страшно - в базовую комплектацию Chery Тiggo-8 входит зимний пакет: обогрев переднего и заднего стекол, зеркал и всех сидений, сенсорная панель управления климатом, подогрев руля. Прогреть машину утром, чтобы садиться в теплый салон, можно благодаря дистанционному запуску двигателя, автозапуск включается со штатного брелка.

- Фото: архив "КП"

Автомобиль легко преодолеет и раскисшую грязь, и снежную «кашу». Клиренс составляет 190 мм, 18-дюймовые колесные диски идут в базовой комплектации. Двигатель – тяговитый, при мощности в 170 «лошадок» крутящий момент доходит до 250 Нм. Ну, и еще несколько приятных моментов: кожаный салон, LED-оптика основного света, система кругового обзора на 360 градусов, 6-надувных подушек безопасности, электрический стояночный тормоз.

Благодаря системе бесконтактного открытия можно легко открыть дверь автомобиля или дверь багажника без ключа, не выпуская сумки из рук. Багажник может вместить детские коляски большого размера и большие чемоданы для дальних поездок.При том, что автомобиль по качеству и опциям сопоставим с европейскими внедорожниками, стоимость семиместного кроссовера Chery Тiggo-8 составляет 1,7 миллиона рублей. За эти деньги можно купить разве что среднеразмерного «корейца». Стоимость же европейских моделей подобного класса будет зашкаливать за 2,5 миллиона.

А еще кроссовер Chery Тiggo 8 – просто красив. Выглядит основательно и представительно. Одинаково уместен и на центральной улице города, и на лесной дороге.

Подробнее о кроссовере Chery Тiggo 8 вы можете узнать на сайте: http://www.chery59.ru