В Пермском крае 128 заболевших коронавирусом за сутки

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших 11 862 человека. Скончались за сутки еще 8 пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.

65 человек проходят лечение в больницах, 63 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 19 октября – 1,13).

Из 128 новых инфицированных - 49 мужчин, 78 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 61 человек в возрасте 45-65, 57 человек старше 65 лет.