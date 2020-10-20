В Пермском крае пациенты остались без томографа

Томограф сломался в городе Чайковский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единственный в Чайковской городской больнице компьютерный томограф вышел из строя. Об этом сообщили в медучреждении. Пока его не починят, обследования буду проводить на рентгеновских аппаратах.

«В связи с повышенной нагрузкой на компьютерный томограф произошло аварийное отключение системы охлаждения аппарата, - написали в социальной сети Чайковской городской больнице. - Сервисная служба проведет попытку удаленной диагностики неполадок. В случае необходимости в рамках действующего договора на техническое обслуживание в Чайковскую ЦГБ незамедлительно будет направлен инженер. Диагностический процесс прерван не будет. В соответствии с рекомендациями 8.1 по диагностике COVID-19 все лучевые методы обследования будут осуществляться на цифровых рентгеновских аппаратах».