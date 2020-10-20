Социальные проекты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Предприятия «ЛУКОЙЛа» поддерживают социальные проекты, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, сохранении здоровья и пропаганде здорового образа жизни. Ежегодно в бюджете предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» закладывается немалая сумма на благотворительные цели. Поддержка образовательных и медицинских учреждений - одно из основных направлений благотворительной деятельности предприятия. Сохранение и укрепление здоровья – как показали последние месяцы, является самым важным в жизни.

Пермскими нефтепереработчиками в 2020 году выделено 16 млн рублей на ремонт детской краевой клинической больницы. Проведено обновление отделения специальных служб стационара (функциональной диагностики, ЛФК, ФТО и других), а в отделении патологии новорожденных ведутся работы по монтажу инженерного оборудования. Ожидается, что ремонт завершится к концу ноября 2020 года.

Многолетнее сотрудничество связывает пермский нефтеперерабатывающий завод с городской детской клинической поликлиникой № 5. В этом году здесь отремонтировали центральный вход: обустроили помещение колясочной. А в детском отделении Краевой стоматологической поликлиники при поддержке нефтяников заменили окна.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» постоянно поддерживает образовательные учреждения города. С помощью нефтепереработчиков проведены ремонты и благоустроены прилегающие школьные территории, необходимым оборудованием и инвентарем оснащены учебные аудитории. Так, в лицее №4 проведен капитальный ремонт в столовой учебного учреждения.

Заботятся пермские лукойловцы и о самых маленьких. Ремонт детских садов в Перми и Пермском крае на сегодняшний день осуществляется общими усилиями предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения, заключенного между Правительством Пермского края и Компанией. Оказана помощь пермскому детскому саду «Эврика» и «Мозаика», что в посёлке в Гамово. А в этом году пермские нефтепереработчики завершили капитальный ремонт групповой ячейки «Божьи коровки» в детском саду № 23. Объем финансирования составил 2,6 млн рублей. По словам заведующей детским садом Елены Леонидовны Новоселовой, ремонт выполнен в срок, детишкам и воспитателям очень комфортно и уютно, почти как дома.