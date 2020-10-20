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На участке дороги в Мотовилихинском районе Перми изменится движение

Будет открыт поворот на улицу Пушкарскую
Анна Маркова
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Изменения в движении на улице Старцева произойдут 21 октября.

Изменения в движении на улице Старцева произойдут 21 октября.

Фото: Василий Вахрин

В Перми 21 октября днем на перекрестке улиц Старцева и Пушкарской будет открыт поворот налево на улицу Пушкарскую для машин, двигающихся по улице Старцева со стороны бульвара Гагарина.

- Жители микрорайона Садовый получили дополнительный разворот и полосу для въезда в микрорайон, это позволит сократить время в пути, - сообщают в администрации Мотовилихинского района. - Новый разворот и полоса будут способствовать разгрузке перекрестка улиц Юрша и Уинской и экономить время автомобилистов, которые смогут быстрее заезжать в микрорайон Садовый через улицу Пушкарскую. Можно будет оперативно развернуться, не заезжая на перекресток бульвара Гагарина и улицы Старцева.

Фото: Яндекс. Карты.

Фото: Яндекс. Карты.