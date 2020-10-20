Пермские активисты-экологи привели в порядок долину реки Гусянки

Фото: Ольга Семенова

В защиту малых рек! Девиз пермских активистов подхватили волонтеры общественного центра «Владимирский». В этом году жители микрорайона вместе с учениками окрестных школ решили привести в порядок уникальный уголок природы. Помог им в этом конкурс «Пермь – мастерская будущего», который уже много лет в городе проводит предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Школьники и родители в первый раз приняли участие в конкурсе школьных экологических проектов «Пермь – мастерской будущего - 2020» с двумя работами: «Тайны реки Гусянки» и «Детский городской огород». И сразу победили, получив поддержку промышленного гиганта на реализацию своих идей!

Фото: Ольга Семенова

Маленькая речушка Гусянка, которую легко спутать с ручейком, бежит в логу вблизи домов по улице Коломенской. Местные жители постоянно проходили через мост, перекинутый через речку, но мало кто обращал внимание на то, в каком состоянии находится долина Гусянки.

«Так как я уже давно занимаюсь волонтерством, у меня уже был опыт написания проектов на экологическую тематику, ко мне присоединились несколько человек. Нам, жителям микрорайона Владимирский очень повезло – у нас есть речка. Последнее время общественники уделяют всё больше внимания долинам малых рек. И мы тоже захотели обратить взоры жителей к нашему природному объекту, – говорит Альбина Рыбакова, местная жительница и руководитель проекта. – Когда приходит понимание, что красиво будет только, когда ты сам приложишь усилия, начинаешь хотеть что-то изменить. Проект мы решили сделать проект с уклоном на вовлечение детей, потому что по мосту через реку ребята очень часто ходят – либо в школу, либо просто гуляют, зимой катаются с горок».

И все удалось! Преобразилась тропа, идущая по логу, на прошлой неделе там появились информационные стенды, на которых есть полезная информация. Создали активисты и древесный заповедник для насекомых. А чтобы очистить склоны от мусора, инициаторы проекта в конце августа провели «Чистые игры».