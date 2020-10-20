В Перми вновь закроют для движения улицу Героев Хасана

В связи с закрытием участка улицы будут изменены некоторые автобусные маршруты. Фото: Василий Вахрин

В Перми на улице Героев Хасана будет закрыто движение транспорта. Это произойдет с 23 по 26 октября, там будут проводить работы на сетях газоснабжения.

В эти дни не получится проехать по улице Героев Хасана от ТЦ «Шоколад» до здания №105б с 23.00 23 октября до 6.00 26 октября.

- Подрядчик закончит все необходимые работы по переустройству сетей газораспределения, что позволит в дальнейшем уменьшить неудобства для автомобилистов и жителей близлежащих районов, - говорят в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

В связи с закрытием участка улицы будут изменены некоторые автобусные маршруты.