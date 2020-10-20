Количество смертельных аварий с пешеходами за 9 месяцев выросло на 8,6% Фото: Василий Вахрин

Сотрудники Госавтоинспекции сообщают, что за 9 месяцев на территории Прикамья произошло 492 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 52 человека погибли и 459 получили травмы различной степени тяжести. Каждое третье ДТП с пешеходами происходит в Перми, далее следуют Березники, Соликамск, Кунгур, Лысьва и Чайковский.

В каждом третьем ДТП в Пермском крае виноваты пешеходы (около 35% от числа аварий с пешеходами). Причем количество смертельных аварий с пешеходами выросло на 8,6%.

ДТП с пешеходами чаще всего происходят днем в населенных пунктах.

ПДД, которые чаще всего нарушают пешеходы:

- переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости;

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- нахождение на проезжей части без цели ее перехода;

- переход на красный сигнал светофора.

Типичный портрет городского пешехода-нарушителя: мальчишки в возрасте до 10 лет, и мужчины от 35 до 40.

Вне населенного пункта самые частые нарушения:

- переход проезжей части вблизи пешеходного перехода;

- ходьба вдоль дороги в темное время.

Портрет нарушителя: мужчины от 30 до 45 лет.

Госавтоинспекция Пермского края напоминает пешеходам правила дорожного движения:

- Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, обочинам;

- если тротуары, обочины и дорожки отсутствуют, разрешается идти в один ряд по краю проезжей части;

- идти необходимо навстречу движению транспортных средств;

- при передвижении в темное время, пешеходу необходимо носить при себе предметы со светоотражающими элементами;

- пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках.