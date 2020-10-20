ПЗСП начинает продажу квартир в «Доме на Бульваре»

Фото: ПЗСП

Новый 17-этажный дом расположен в шикарном видовом месте – из окон откроется вид на весь город. Для удобства жителей здесь будет реализована концепция двора без машин. Пешеходные транспортные потоки планируется разделить: большая наземная парковка (со стороны бульвара Гагарина), детская и спортивная площадки, видовая прогулочная зона (со стороны города). Также застройщик планирует организовать вблизи дома прогулочную тропу доступную для всех жителей города.

На первом этаже дома предусмотрены коммерческие помещения для детского сада, магазинов и организаций сферы услуг. Порадуют будущих жильцов комфортные планировки квартир: места хранения, лоджии с панорамным остеклением, кухни-столовые, несколько санузлов в больших квартирах. В этой новостройке, как и в других домах группы компаний ПЗСП, будет выполнена качественная отделка «под ключ».

Заботясь о безопасности будущих жильцов, в доме застройщик установит домофоны с системой Face ID, которые будут работать уже при заселении. После сдачи дома компания также настроит камеры наблюдения в лифтах, в холлах и вокруг дома, которые можно смотреть в режиме онлайн через сайт и мобильное приложение.

В связи с повышенным интересом к данному жилому дому и введенными противовирусными ограничениями, все консультации по дому производятся в офисе продаж ПЗСП исключительно по предварительной записи. Записаться на консультацию, бронирование и заключение договора клиенты могут на сайте pzsp.ru или по телефону: 8-800-300-7977.

С 19 октября в офисе продаж ПЗСП будут организованы консультационные зоны банков: Сбербанк, ВТБ, Металлинвестбанк, Дом.рф. Успевайте забронировать квартиру по стартовым ценам! Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18».