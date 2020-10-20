Авиакомпания отказалась от полетов из Перми в Баку

Самолеты компании Nordwind Airlines не будет летать из Перми в Баку. Фото: Василий Вахрин

Самолеты компании Nordwind Airlines не будет летать из Перми в Баку. Ранее перевозчик планировал осуществлять в этом направлении рейсы два раза в неделю.

«Компания самостоятельно отозвала допуск на авиарейсы», - сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта в приказе от 19 октября этого года.

Напомним, ранее мы писали, что из Перми в Симферополь можно будет уехать на поезде без пересадок. Поезда из Крыма в Пермь начнут курсировать с середины декабря. А также, в скором времени возобновят рейс Пермь - Екатеринбург на «Ласточке».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Поезда из Крыма в Пермь начнут курсировать с середины декабря (подробнее...)