«Выехал на красный и врезался в подъемник». В Перми произошло ДТП на железнодорожном переезде

ДТП произошло на улице Соликамской в Перми. Фото: Василий Вахрин

В Перми днем 19 октября произошло ДТП на улице Соликамская. 58-летний водитель «Тойта Сиента» выехал на красный сигнал светофора и врезался в металлический подъемник. В итоге травмы головы получил 27-летний пассажир иномарки, он был госпитализирован.

- В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, вынесено постановление, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.