В Пермском крае в четверг на дорогах ожидается гололедица

23 октября ночью температура может понизиться до -10°. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермский край на днях придут морозы, а в некоторых районах установится временный снежный покров. Прогноз погоды на ближайшие дни публикует ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Во вторник днем вероятны ливневые осадки в виде снежной крупы и мокрого снега, однако температура будет еще положительной и даже немного выше климатической нормы – ночью 0…+4°, днем +3…+7°. Ветер сохранит юго-западной направление.

В среду температура воздуха ночью и днем будет близкой к 0°. В этот день ожидаются условия благоприятные для кратковременных, но сильных ливневых снегопадов. Во многих районах края к вечеру может сформироваться временный снежный покров высотой 1-3 см.

В четверг 22 октября температура воздуха в течение суток ожидается отрицательной (0…-4°), лишь местами по югу днем до +1°. В этот день впервые в нынешнем осеннем сезоне ожидаются условия для формирования гололедицы на отдельных участках дорог. Сохранится вероятность ливневых снегопадов, но уже не повсеместно.

23 октября ночью температура может понизиться до -10° (при условии облачной погоды -3…-7°), днем ожидается 0…-5°, вероятно преобладание малооблачной погоды.

Ночь на субботу 24 октября также может быть холодной, прежде всего по востоку края (до -10°). В выходные дни вероятны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, и повышение температуры, более значительное по югу края (возможно до +6…+8°). Скорее всего, потепление ожидается кратковременным.