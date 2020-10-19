Дмитрий Махонин: «Запросили у Федерации три аппарата КТ и тридцать машин скорой помощи»

Пермский край запросил у Федерации 3 аппарата КТ и 30 машин скорой помощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пермский край не стал исключением, в регионе, как и во всем мире растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Последние данные от Роспотребнадзора – 127 заболевших за сутки.

Болеют многие, ситуацию накаляют сообщения о длительных ожиданиях врачей неотложной помощи, «скорой помощи», загруженностью медиков, очередями на компьютерную томографию, а еще и исчезновением из аптек лекарств, которые назначают врачи при лечении коронавируса. Дмитрий Махонин в своем Инстаграм рассказал, какие меры предпринимаются для нормализации обстановки по коронавирусу.

«Статистика зараженных коронавирусом ежедневно идет вверх. Принимаем меры для стабилизации ситуации. Коротко:

С завтрашнего дня разворачиваем 350 дополнительных коек на базе Городской больницы №2 им. Граля. В корпусе будет работать аппарат КТ и два рентгена для постановки диагноза.

С субботы семиэтажный корпус Клинической больницы Свердловского района (бывшая ГКБ №3) перепрофилирован под лечение пациентов с коронавирусом. 167 новых коек, круглосуточный работающий аппарат компьютерной томографии. Всего для КТ-диагностики будут работать 7 аппаратов в Перми и еще 8 в других территориях края.

Закупили 201 новый аппарат ИВЛ. К концу месяца в медучреждениях края будут работать 706 ИВЛ.

Запросили у Федерации 3 аппарата КТ и 30 машин скорой помощи.

В Пермь поступили две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на COVID-19. Это позволит лаборатории делать в два раза больше тестов в сутки.

Будем привлекать к работе студентов-медиков.

Поручил краевому Минпромторгу проработать вопрос с переводом работающих людей старше 60 лет на удаленку.

Ужесточаем контроль соблюдения карантинных мер и масочного режима в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах. С сегодняшнего дня на «Управляем вместе» можно сообщить о подобных нарушениях».