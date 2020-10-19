«Цифры растут каждый день». В Пермском крае 127 заболевших коронавирусом за сутки

Из 127 новых заболевших - 46 мужчин, 80 женщин, 1 ребенок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявили 127 заболевших коронавирусом. Это на два больше, чем днем ранее. 62 человека проходят лечение в больницах, 65 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего заболевших в Пермском крае 11 734.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 18 октября - 1,12).

Из 127 новых заболевших - 46 мужчин, 80 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 27 человек, 62 человек в возрасте 45-65, 37 человек старше 65 лет.

Скончались от COVID-19 за сутки 75 пациентов, 75 выздоровели, на карантине находятся 4411 человек.