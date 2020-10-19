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Общество

Вновь запускают электрички Пермь - Екатеринбург

Время поездки сократится более чем на полчаса
Анна Маркова
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Билеты на "Ласточку" до Екатеринбурга будут стоить дешевле до 25 декабря.

Билеты на "Ласточку" до Екатеринбурга будут стоить дешевле до 25 декабря.

С 1 декабря пермяки вновь могут ухать в Екатеринбург на электричке.

Так, первый поезд «Ласточка» из Екатеринбурга отправится в Пермь 1 декабря в 17.51 по местному времени (поезд № 803Е), из Перми в Екатеринбург - 2 декабря в 6.42 по местному времени (поезд № 802Е). «Ласточки» по маршруту будут курсировать ежедневно.

«Время в пути «Ласточек» будет сокращено», - сообщает Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания». - Из Екатеринбурга в Пермь они будут добираться на 38 минут быстрее - за 4 часа 58 минут. Из Перми в Екатеринбург время в пути сократится на 33 минуты, «Ласточка» будет доезжать до столицы Урала за 4 часа 43 минуты.

До 25 декабря цены на билеты станут дешевле в 2 раза. Стоимость билета составит от 398 до 403 рублей (обычная цена «Ласточки» - 1051 рубль).