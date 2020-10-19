«Девелопмент-Юг» строит в Перми экогород с 7-ступенчатой системой безопасности

Фото: «Девелопмент-Юг»

Инженеры корпорации «Девелопмент-Юг» предусмотрели в экогороде «Погода» усиленную систему безопасности. По мнению экспертов, такая система безопасности способна предотвратить несколько сотен негативных сценариев.

Первая ступень – это усиленная пожарная безопасность. Безусловно, застройщик принял в домах все стандартные меры противопожарной безопасности. Но если пожар все же возникнет, для спасения у жителей «Погоды» будет на 40 минут больше. Для этого строители разместили незадымляемую лестницу прямо в теле дома.

Вторая ступень – это двор без автомобилей. Благодаря этому решению жители могут без опаски отпустить ребёнка погулять. Автомобили в «Погоде» имеют отдельную территорию парковки — за пределами двора.

Третья ступень – это закрытая территория. Внутренний двор закрыт 3D-ограждением. Забор не будет глухим, поэтому гармонично отделит частную территорию, но не создаст эффекта замкнутого пространства.

Четвертая ступень – видеонаблюдение. В каждом доме предусмотрено 25 видеокамер. Девелопер разместил их в самых важных точках: по периметру двора, перед входом в подъезд, на автомобильной парковке, в холле и в лифтах. Таким образом, в кварталах практически не останется «слепых» зон. Изображение с камер жители смогут просматривать через интернет.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Еще одна ступень безопасности – это IP-домофония. Жители «Погоды» могут принимать вызовы с домофона через свой смартфон, где бы они не находились. Это обеспечит безопасность квартиры, ведь злоумышленники обычно проверяют, есть ли кто-то дома звонком в домофон. Кроме того, на территории экогорода застройщик предусмотрел возможность размещения пункта полиции и кнопки вызова ГБР. По усмотрению жителей кнопки могут быть размещены в подъездах или общественных пространствах. Одно нажатие – и охрана прибудет в течение 3-7 минут.

Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми:

– Концепция безопасности, заложенная на стадии проектирования объекта, имеет огромное значение для будущих жителей. Единых требований по организации систем безопасности не существует. Мы выстроили систему безопасности в экогороде, основываясь на трех принципах. Во-первых, выявление преступных намерений потенциального нарушителя на подступах к объекту с использованием средств обзорного видеонаблюдения и средств ограничения доступа. Второй принцип – это поэтапная фиксация действий потенциального нарушителя по ходу его следования при проникновении на объект. Третий принцип – это преобладание технических средств над физической охраной, чтобы минимизировать «человеческий фактор». Именно поэтому наша система безопасности многоступенчатая, она выстроена на основании анализа недопущения возможных негативных сценариев.