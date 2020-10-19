В Пермском крае окончены поиски пропавшей женщины

- Фото: Василий Вахрин

- Найдена, погибла, просим снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда Регион59 к записи о пропавшей 85-летней Тамаре Т.

Напомним, 16 октября 2020 года пенсионерка ушла из дома по улице Вокзальная, 29 в Чайковском и исчезла. Три дня женщину искали, волонтеры, неравнодушные местные жители и полицейские.

Погибшая женщина. Фото: поисковой отряд "Регион59"

В понедельник,19 октября, стало известно, что женщину нашли погибшей.

- Она была вся мокрая, видимо, под дождем ходила все это время. Следов насилия на теле не обнаружено. Предварительная причина гибели - переохлаждение, - сообщил "КП" источник, близкий к ситуации.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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