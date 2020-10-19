В Пермском крае за двое суток коронавирус выявили в 27 территориях региона

Коронавирус выявлен во всех территориях Пермского края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за минувшие выходные выявлено 240 заболевших коронавирусом. Они проживают в 27 территориях региона. Большая часть заболевших - 145 обнаружена в Перми, на втором месте Пермский муниципальный районе, там 14 заболевших за два дня, еще 13 – в Чайковском, по 10 – в Соликамске и Березниках. Семь жителей с COVID-19 обнаружено в Кунгуре, шесть заболевших - в Краснокамске, по четыре – в Горнозаводске и Кудымкаре. Еще по три заболевших в Уинском и Березовском округах, по два – в Октябрьском округе, Орде, Лысьве, Красновишерске и Чернушке. По одному заболевшему в 11 территориях Прикамья: Юрлинском, Частинском, Ильинском, Большесосновском, Еловском округах, Губахе, Кизеле, Чердыни, ЗАТО Звездном, в Кунгурском районе и Верещагино.

Коронавирус выявлен во всех территориях региона.