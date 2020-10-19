В Пермском крае серьезно пострадал водитель из Нижнего Тагила

Автомобиль перевернулся, водитель серьезно пострадал.

В Горнозаводском районе около 11 часов произошло ДТП с «Лада Ларгус». 52-летний водитель из Нижнего Тагила не справился с управлением, машину занесло и выбросило в кювет. Автомобиль перевернулся, водитель серьезно пострадал.

- Мужчина был госпитализирован в больницу с компрессионным переломом позвоночника, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.