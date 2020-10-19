В Пермском крае на этой неделе установится холодная погода со снегом

Со среды в Пермском крае установится холодная погода. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пермский край сегодня ночью пришел циклон, который принес осадки в виде мокрого снега по северным районам региона, и в виде дождя – по центральным и южным. Температура воздуха существенно повысится по юго-западу края, об этом сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Минимальная температура воздуха 19 октября -1, +4°С, максимальная температура воздуха 4-9°С, на крайнем юге до 14°С.

Во вторник 20 октября территория Пермского края еще останется в теплом секторе циклона. Местами выпадут кратковременные осадки. Температура воздуха в ночное время окажется на уровне -1…+3°С, в дневное +3…+8°С.

По предварительному прогнозу со среды установится холодная погода со слабыми осадками в виде снега.