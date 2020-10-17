В Перми в выходные будут ловить пьяных водителей

Фото: ГИБДД Перми

В выходные дни, 17 и 18 октября, в Перми пройдут рейды «Опасный водитель». Сотрудники Госавтоинспекции будут отлавливать на улицах города водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

- За управление автомобилем в состоянии опьянения или за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, - напомнили в ГИБДД Перми. - В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

О пьяных водителях или тех, кто ведет себя на дороге неадекватно, жителей города просят сообщать в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Перми по телефонам: 246-79-00 или 102.