«Отнес тело на берег реки и обезглавил». Пермяк жестоко расправился с 31-летней женщиной в Подмосковье

Место преступления. Фото: СКР по Московской области

Правоохранители Московской области задержали жителя Перми, который жестоко расправился с 31-летней женщиной в ноябре прошлого года. На допросе подозреваемый сознался в содеянном.

Преступление произошло в ноябре 2019 года. 51-летний житель Перми познакомился в московском метро с жительницей Республики Тува, которая приехала в Москвуна заработки. Общение они продолжили в городе Воскресенске Московской области. В один из дней они выпивали, а потом начали ссориться. В порыве ярости пермяк схватился за нож и нанес женщине 13 ударов, от которых она скончалась на месте. Затем отнес тело на берег реки и обезглавил.

- Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по статье "Убийство" — сообщили в пресс-службе СКР по Московской области.

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