Пермяк заказывал еду из ресторанов и расплачивался фальшивками

Мужчина купил фальшивые пятитысячные купюры, заказывал еду из ресторанов и рассчитывался с курьерами подделками. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Перми полицейские задержали мужчину, который расплачивался поддельными деньгами. Он купил фальшивые пятитысячные купюры, заказывал еду из ресторанов и рассчитывался с курьерами подделками, а сдачей распоряжался по собственному усмотрению.

Вскоре мужчина был задержан. Он признал свою вину и показал оперативникам свой тайник. Все фальшивки были изъяты из незаконного оборота.

Раньше мужчина уже был судим за подобное преступление, освободился в июне и взялся за старое.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В полиции напоминают, у настоящих банкнот есть несколько защитных признаков, которые можно разглядеть невооруженным глазом:

Водяные знаки. При просвете должны быть видны номинал банкноты и портрет Муравьева -Амурского. Фальшивомонетчики умеют подделывать водяные знаки, но они получаются темными и неровными: это маркер подлинности банкноты;

Защитные нити. Они есть на лицевой и оборотной стороне сторонах банкноты. Их так же можно увидеть на просвет;

Герб Хабаровска должен менять цвет: из фиолетового в зеленый и наоборот,

Микроперфорация - это микроотверстия, расположенные ровными рядами и образующие число 5000.

Если вы обнаружили фальшивую купюру, нужно обратиться в полицию и ни в коем случае не пытаться от нее избавиться. В случае намеренного сбыта липовой купюры грозит уголовная ответственность по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.