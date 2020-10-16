Тест на коронавирус прошли более полумиллиона жителей Пермского края

На начало октября, почти у 9% жителей Пермского края есть антитела к COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае за сутки провели рекордное число тестов на коронавирус. По данным на 16 октября, в лабораториях сделали 7 954 тестов. Всего с начала пандемии в регионе проведено 675 184 исследований на коронавирус.

Обследовано 603 009 жителей региона. Таким образом, тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья.

По данным краевого Роспотребнадзора, в среднем в сутки проводится более 4 тыс. тестов на коронавирус.

Тестирование проводится в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.

На начало октября, почти у 9% жителей Пермского края есть антитела к COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенные почти у 107 тысяч жителей Прикамья. Сейчас такие исследования проводятся более чем в 10 лабораториях края.

Напомним, на 16 октября общее число инфицированных в Пермском крае составляет 11 363. На «карантине» дома находятся 3455 чел. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции оправились 7686 жителя Прикамья.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Такого еще не было». В Пермском крае 115 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее число заболевших в регионе 11 363 человека (подробнее...)