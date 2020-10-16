В Пермском крае заключенный в колонии занимался сексом со школьницей

К сроку молодому человеку добавили еще, теперь он проведет в общей сложности 3 года в колонии строгого режима. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 21-летнего парня осудили секс со школьницей, когда он уже отбывал наказание в тюрьме.

Следователи выяснили, что в Перми он познакомился с несовершеннолетней. Зная, что ей еще нет 16-ти в июле 2018 года вступил с ней в связь.

В 2019 году молодого человека осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Срок он отбывал в колонии строгого режима, на территории Губахинского городского округа. Однако связь молодых людей не закончилась. Парень продолжал встречаться с девушкой. Она приезжала к нему на длительные свидания под видом сестры. Таким образом, молодые люди проводили вместе ночи на протяжении полутора лет.

- Доказательства по уголовному делу, собранные следователем признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему уроженцу Перми, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Он признан виновным в совершении 5 преступлений по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

К его сроку добавили еще и за эти преступления, теперь молодой человек проведет в общей сложности 3 года в колонии строгого режима.