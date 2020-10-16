«Такого еще не было». В Пермском крае 115 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Из 115 новых заболевших – 50 мужчин, 61 женщина, 4 ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае вновь большое число заболевших за сутки. В Роспотребнадзоре зарегистрировано 115 случаев за сутки. Напомним, что вчера их было 111. Из новых заболевших 55 человек проходят лечение в больницах, 60 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 363. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,11 (на 15 октября – 1,1).

Из 115 новых заболевших – 50 мужчин, 61 женщина, 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет.

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