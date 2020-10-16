В Пермском крае больше месяца разыскивают 17-летнюю девушку

17-летняя Виталина Иванова пропала еще в сентябре. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

В Пермском крае пропала 17-летняя Виталина Иванова. О ней ничего неизвестно с 14 сентября. Последний раз ее видели в Соликамске. Информацию об ее исчезновении сообщает ГУВД по Пермскому краю.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые длиной ниже плеч.

Была одета: ветровка серого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кофта серого цвета с красными цифрами, на ногах кроссовки белого цвета.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(342) 241-36-40 или 102.