Пермяки стали главными кофеманами на Урале

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператора Tele2 продлевает проект «Понедельники Tele2» и продолжает дарить своим клиентам подарки в первый день недели до конца ноября. Каждый понедельник клиенты получают сет комплиментов: бесплатный кофе и скидку на поездку в такси. С момента старта кампании абсолютным лидером среди подарков стал бодрящий утренний напиток, пермяки уже выпили более 167 литров кофе.

Tele2 дарит своим клиентам подарки каждый понедельник, чтобы сделать этот день более приятным. Получить бесплатный кофе в первый день недели можно в четырех ресторанах «Макдоналдс» в Перми и скидку на поездку в такси Gett.

Подарки получают абоненты Tele2 в 28 городах России, в том числе и в Перми. С момента старта проекта клиентам выдано более 3000 уникальных промокодов на кофе. По активности и любви к бодрящему напитку пермяки обогнали жителей уральских столиц: екатеринбуржцев и челябинцев. Борьба за негласное звание главных кофеманов России идет между Москвой и Санкт-Петербургом.

Проект «Понедельники Tele2» продлен до 30 ноября. Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров можно каждый понедельник. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.

Материал предоставлен компанией Tele2