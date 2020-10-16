Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

Температура воздуха резко понизится вечером 16 октября по северу и западу края до 0°, в Перми до +2…+4°. Фото: Василий Вахрин

По информации ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета днем в пятницу температура воздуха в Прикамье вновь повысится до +10…+14° (в Перми до +12...+13°).

Во второй половине дня ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, по югу края возможно до 20 м/с и кратковременные дожди. Температура воздуха резко понизится вечером по северу и западу края до 0°, в Перми до +2…+4°. По северу вероятны также осадки в виде мокрого снега.

В ночь на субботу температура воздуха ожидается от +2° по югу края до -1…-3° по северу, при преимущественно облачной погоде. Утром по южным районам края вероятно выпадение первого снега, на остальной территории в том числе в Перми предварительно осадков не будет. Дневная температура воздуха составит +1…+6°, к вечеру возможно прояснение.

Ночь на воскресенье ожидается холодной, температура до -2…-7°. По югу края начнутся осадки, которые в ночь на понедельник охватят всю территорию края и будут сопровождаться усилением ветра. Предварительно, в южной части края это будут дожди, а по северу и востоку значительная часть может выпасть в виде мокрого снега или даже переохлажденного дождя. Впрочем, это прогноз имеет пока предварительный характер.