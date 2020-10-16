В Пермском крае эпидемический порог по ОРВИ превышен на 19%

С начала года острыми респираторными инфекциями в регионе заболело более 25 тысяч человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации краевого Минздрава, эпидемический порог по ОРВИ в Пермском крае превышен на 19% . С начала года острыми респираторными инфекциями в регионе заболело более 25 тысяч человек.

Согласно данным врачей за сутки служба неотложной помощи выезжает на 7 тысяч вызовов. Из них около 200 - выездными бригадами медиков Перми. По их словам, 95% жителей обращаются в неотложную помощь из-за ОРВИ.

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