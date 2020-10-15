Пермячка отсудила 300 тысяч рублей за падение на мокром полу в ТРК

После выздоровления женщина обратилась в суд о взыскании материального ущерба и морального вреда. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Пермячка отсудила более 300 тысяч рублей за падение в гипермаркете. Она поскользнулась на мокром полу в промежутке между входными дверями в ТРК «Семья» на улице Революции, 13, и упала. В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом кости ноги. После выздоровления женщина обратилась в суд о взыскании материального ущерба, морального вреда.

- По заключению медицинской судебной экспертизы травма была квалифицирована, как тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе пермского краевого суда. - Районный суд пришел к выводу, что падение и вследствие чего причинение истцу вреда здоровью произошло по вине собственника здания, который ненадлежащим образом проводил уборку территории.

К материалам дела была приобщена видеозапись, на которой видно, что пол в месте падения истицы был мокрым. И так как пермячка испытывала физические и нравственные страдания, в ее пользу суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 250.000 рублей и утраченный заработок – 50.332 рубля. А краевой суд согласился с решением суда 1 инстанции.