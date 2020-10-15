«Билет тянуть не надо». В Перми осудили преподавателя вуза

В графе оценка у трех студентов красовалось «удовлетворительно», но проверку знаний и экзамен преподаватель не провел. Фото: архив "КП"

В Перми за «Служебный подлог» осудили 53-летнего преподавателя вуза. Он занимал должность заведующего кафедрой и прекрасно знал, что зачетные книжки студентов и экзаменационные листы являются официальными документами.

Тем не менее с января по февраль 2020 года преподаватель трижды внес в зачетные книжки и экзаменационные листы трех студентов заведомо ложные сведения об успешном прохождении промежуточной аттестации. В графе оценка красовалось «удовлетворительно», но проверку знаний и экзамен преподаватель не провел.

- В ходе предварительного следствия подозреваемый раскаялся в содеянном, загладил причиненный интересам общества и государства вред, путем перечисления денежных средств в благотворительную организацию, а также разместил в новостном общедоступном Интернет-источнике информацию профилактического и предупреждающего характера о совершении коррупционных преступлений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Постановлением суда уголовное дело было прекращено, подозреваемому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 35 тысяч рублей.