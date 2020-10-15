В Прикамье поступит 2300 доз вакцины от коронавируса

В Прикамье поступит 2290 доз вакцины от COVID-19.

В Пермский край поступят 2290 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания и.о.зампреда правительства Прикамья Сергей Никифоров.

Ранее в Прикамье поступили 42 тестовые дозы вакцины, сейчас они хранятся при температуре -18 градусов, корректируется список тех, кому будет поставлена прививка. И.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова вместе с супругом тоже находилась в списке тех, кто готов был поставить себе прививку, но на прошлой неделе Оксана Борисовна заболела и была госпитализирована в больницу с пневмонией.

- В скором времени прививки будут поставлены волонтерам для проверки реакции организмов жителей региона, - сообщили в краевом минздраве.