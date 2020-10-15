На Пермский край обрушится шквалистый ветер

В Пермском крае 16 октября ожидается усиление ветра. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 16 октября ожидается усиление ветра. МЧС региона предупреждает о возможной опасности. По данным синоптиков 16 октября порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Рекомендации при сильном ветре:

Сильный ветер застал вас на улице: немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

Держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. Возможны падения конструкций и деревьев, обрывы проводов, увеличение ДТП. Рекомендуем не находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередач. Избегайте парковки транспорта рядом с ними.

О прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым.